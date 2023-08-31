Вильфанд сообщил, что явление Эль-Ниньо может повлиять на повышение температуры зимой

Оно также могло быть одной из причин наводнений в Приморском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Температура значительно выше нормы ожидается во втором полугодии на планете под влиянием природного явления Эль-Ниньо. Оно также могло быть одной из причин наводнений в Приморском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с вероятностью 90% на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

"Начиная с мая нынешнего года фиксируется температура, превышающая норму на поверхности океана на 0,5 градуса, 0,8 градуса. Это уже начало Эль-Ниньо, которое будет продолжаться, по оценкам, вся будущая зима окажется под влиянием Эль-Ниньо. Это значит, что будет мощный поток от океанов, в сочетании с антропогенным фактором, <...> дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что в течение второй половины нынешнего года температура будет повышаться <...> очень значительно", - сказал он.

Как отметил метеоролог, явление могло оказать влияние на наводнения в Приморском крае. "Влияет ли Эль-Ниньо на погоду в нашей стране? Исследования ведутся, <...> специалисты показывают, что такая связь есть, но наиболее значимая связь именно с Приморским краем и Сахалином. <...> С мая Эль-Ниньо началось, вполне возможно, что это является следствием этого влияния", - пояснил он.

Аномалии океанов

Вильфанд добавил, что также сейчас наблюдается "исключительная ситуация для океана" - никогда еще средняя температура в Северной Атлантике не была такой высокой. В большинстве акваторий Северной Атлантики температура на два градуса выше нормы.

"В умеренных широтах даже до плюс трех аномалия доходила. В Арктике у побережья России в Баренцевом и Карском море аномалия, температура поверхности этих морей составляла плюс пять-шесть градусов [выше нормы]. Среднемесячная температура на поверхности океана в северном полушарии в целом достигла рекордной отметки", - подытожил он.