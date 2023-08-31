Решение по иску об отмене петербургского закона о реновации примет Верховный суд

Закон №444-59 предусматривает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд снова приостановил производство по коллективному иску более 230 жителей города к его властям об отмене местного закона о реновации, которое в мае постановил возобновить Третий кассационный суд общей юрисдикции. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, определение кассации обжаловал губернатор города Александр Беглов, дело в итоге направили в Верховный суд РФ.

"На заседании прозвучало, что губернатором Санкт-Петербурга подана жалоба на кассационное определение от 24 мая в Верховный суд РФ. Городской суд производство по административному иску приостановил, дело направлено в Верховный суд РФ", - сообщила собеседница агентства.

Закон Санкт-Петербурга №444-59 "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) в Санкт-Петербурге" был принят городскими депутатами 29 июня 2022 года, он предусматривает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов. Документ вызвал общественные дискуссии, а более 230 местных жителей присоединились к коллективному иску об отмене закона, который в августе 2022 года подали в городской суд петербуржцы Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. Горожане посчитали нормативный акт противоречащим ряду положений Конституции РФ, жилищного и градостроительного кодексов. Как следовало из заявления, в результате включения в программу КРТ дома истцов могут быть снесены, а сами жильцы - лишены частной собственности и ограничены в правах (в частности, законом не была предусмотрена возможность для собственников приобрести равноценное жилье в привычном районе без ухудшения качества жизни).

В середине сентября губернатор города Беглов предложил депутатам законодательного собрания приостановить действие его отдельных положений до 2024 года. По словам Беглова, за это время планируется проработать варианты корректировки федерального и регионального законодательства. Параллельно по инициативе спикера городского парламента Александра Бельского начал работу общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий (первое заседание состоялось 28 сентября). В его состав вошли 99 человек: депутаты заксобрания, представители органов исполнительной власти, общественной палаты, районные активисты, эксперты и лидеры мнений. Задачами штаба объявили анализ и подготовку предложений по совершенствованию нормативных актов по КРТ в Петербурге, рассмотрение и оценку таких предложений от граждан, обобщение опыта регионов по вопросам КРТ, содействие горожанам в защите их прав и законных интересов при проведении реновации, а также встречи с жителями в районах по проблемам комплексного развития территорий.

17 октября заксобрание города приостановило действие трех спорных положений, введенных законом о реновации. В свою очередь, городской суд на этом основании прекратил производство по коллективному иску петербуржцев. В определении, вынесенном 1 ноября, говорилось, что положения закона "не затрагивают права и законные интересы истцов или иных лиц", поскольку не порождают для них правовых последствий до тех пор, пока их действие "временно прекращено". Истцы не согласились с решением, поскольку не считают временную приостановку закона прекращением его действия, однако обжаловать определение первой инстанции им удалось только в кассационном суде.

Как следует из определения коллегии, суды первой и апелляционной инстанции при вынесении решений по делу нарушили нормы материального и процессуального права. "Приостановление действия нормативного правового акта на определенный период не свидетельствует об утрате им юридической силы, поскольку по окончании такого периода действие закона и регулирование им определенных отношений с неизбежностью будут возобновлены. Оспариваемый закон не был отменен или изменен. Он не утратил силу вследствие истечения периода действия или по другим причинам. То есть предусмотренные законом основания для прекращения производства по делу отсутствуют", - говорится в документе.