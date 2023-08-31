В ЛНР усилили меры по охране общественного порядка ко Дню знаний

Накануне праздничных мероприятий сотрудники МВД провели обследование учебных учреждений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов и веществ, которые могут нести угрозу для жизни и здоровья

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) ко Дню знаний усилили меры по охране общественного порядка, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В преддверии Дня знаний сотрудники полиции уделяют особое внимание организации и обеспечению охраны общественного порядка во время проведения школьных линеек. Накануне праздничных мероприятий сотрудники Центра кинологической службы МВД по Луганской Народной Республике совместно с коллегами из сводного отряда полиции МВД России провели обследование учебных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов и веществ, которые могут нести угрозу для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские осмотрели все школы региона. 1 сентября правоохранители организуют патрулирование у школ.