В зоопарке США амурская тигрица погибла при подготовке к стоматологической операции

Двухлетней тигрице по имени Мила ввели наркоз, после чего она запрыгнула на скамью в вольере и через некоторое время соскользнула с нее, повредив позвоночник, сообщила газета The Washington Post

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Амурская тигрица погибла в зоопарке Cheyenne Mountain Zoo в городе Колорадо-Спрингс при подготовке к стоматологической операции. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, двухлетней тигрице по имени Мила ввели наркоз и отпустили, после чего она запрыгнула на скамью в вольере. Менее чем через минуту Мила соскользнула с нее и повредила позвоночник. Сотрудники зоопарка 40 минут безуспешно боролись за жизнь животного. Руководство зоопарка назвало случившееся "несчастным случаем".

В статье отмечается, что тигрица появилась на свет в зоопарке Торонто в 2021 году. Это был первый тигриный помет в зоопарке за 14 лет. Мила оказалась единственной выжившей из трех детенышей. Остальных пришлось усыпить из-за дефектов внутренних органов, уточняет газета.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей, а также северных районов Китая и КНДР. В России насчитываются около 750 амурских тигров.