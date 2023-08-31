СМИ: фонд Сороса "Открытое общество" может сократить 80% сотрудников в Берлине

По данным газеты Berliner Zeitung, в настоящее время этим вопросом занимается производственный совет, однако еще неясно, когда примут окончательное решение о судьбе сотрудников

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Около 128 сотрудников берлинского отделения фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом, могут в скором времени потерять работу. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По данным источников издания, в июле сотрудники берлинского офиса "Открытое общество", которых насчитывается около 160 человек, "узнали, что 80% из них могут вскоре потерять работу". Уточняется, что об этом заявили в ходе внутренней телеконференции. Местные сотрудники сообщили газете, что в настоящее время этим вопросом занимается производственный совет, однако еще неясно, когда окончательное решение о судьбе сотрудников будет принято.

В статье отмечается, что такая мера вписывается в новую стратегию "Открытого общества", которой следует Александр Сорос, сменивший в декабре 2022 года на посту главы компании своего отца Джорджа. Сокращения ожидаются в европейских отделениях фонда в Брюсселе и Лондоне, а бюро в Барселоне планируют полностью закрыть.

Агентство Reuters информировало ранее, что фонд намерен значительно сократить масштабы работы на территории Евросоюза и сместить фокус на другие регионы планеты.

Благотворительный фонд "Открытое общество" был основан в США в 1979 году. Затем была создана сеть подобных организаций, инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. В январе текущего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Фонд Сороса основным мировым центром осуществления цветных революций. Он отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.