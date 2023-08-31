Похитившая мощи Николая Чудотворца хотела молиться перед ними дома

Кроме того, женщина признала, что поводом для задержания стало ее "вчерашнее нехорошее поведение"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Задержанная в Ленинградской области пенсионерка признала, что похитила частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске и заявила, что украла их для того, чтобы молиться дома. Об этом она сказала на видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Дома молиться", - сказала она, отвечая на вопрос, зачем украла мощи. Кроме того, женщина признала, что поводом для задержания стало ее "вчерашнее нехорошее поведение". "Была в церкви, украла там мощи Николая Чудотворца", - сказала задержанная. По ее словам, о ее поступке больше никто не знает.

Мощевик был похищен накануне днем из храма в Кировске. По подозрению в краже задержана 69-летняя жительница Петербурга. Мощи обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм.