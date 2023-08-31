В новых регионах РФ отремонтировали около 700 км дорог с начала 2023 года

Капремонт ведется с участием 26 шефствующих субъектов, которые планируют восстановить по итогам года порядка 390 км дорожного покрытия

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Годовой план ремонта дорог госкомпании "Автодор" в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области - 760 км - завершат в начале сентября. В настоящее время компанией отремонтированы около 700 км дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"В этом году продолжаются работы по капитальному ремонту дорог на территориях новых регионов. Силами госкомпании "Автодор" в 2023 году планируется восстановить порядка 769 км дорог и 26 искусственных сооружений. На сегодня около 700 км уже капитально отремонтированы, и в начале сентября годовая программа будет выполнена", - сказал Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что восстановление искусственных сооружений планируется завершить к декабрю. Капремонт также ведется с участием 26 шефствующих субъектов, которые планируют восстановить по итогам года порядка 390 км дорожного покрытия.

"Мы неплохо идем по приведению дорог в нормативное состояние, действительно, улично-дорожная сеть преображается. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в восстановлении дорожной инфраструктуры. Вместе с тем прошу обратить внимание на выполнение программы дорожного строительства, ускорить данную работу и наращивать темпы", - добавил он.