В новых регионах РФ подготовят к зиме около 3,2 тыс. котельных

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, в ДНР подачу тепла потребителям будут обеспечивать 1 282 котельные, в ЛНР - 1 082, в Запорожской области - 440 и в Херсонской области - 394

ТАСС, 31 августа. Около 3,2 тыс. котельных подготовят к отопительному сезону 2023-2024 годов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

"В Донецкой Народной Республике подачу тепла потребителям будут обеспечивать 1 282 котельные, в Луганской - 1 082, в Запорожской области - 440 и в Херсонской области - 394. Сегодня для подготовки к отопительному сезону ведется работа по формированию запасов топлива, созданию аварийных бригад и восстановлению объектов. Важно своевременно обеспечить все необходимое для того, чтобы люди, живущие в новых регионах нашей страны, были обеспечены теплом и всеми коммунальными услугами", - приводит пресс-служба слова Файзуллина.

Также глава Минстроя России отметил положительную динамику по восстановлению объектов, в которых планируется разместить многофункциональные центры (МФЦ). Завершены работы по 58 объектам опорной сети МФЦ, а к 1 сентября планируется завершить ремонт и дооснастить еще 17 МФЦ.