Deutsche Welle оштрафовали на 400 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Московское бюро Deutsche Welle закрылось в феврале 2022 года после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал немецкий телеканал Deutsche Welle (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента на русскоязычных роликах этого СМИ, размещенных на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Deutsche Welle по ч. 4 ст.19.34 КоАП (производство материалов иноагента с использованием интернета, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - сказали в суде.

В феврале 2022 года Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании в России. Перед этим Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии.