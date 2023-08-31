Эрмитаж предоставит право бесплатного посещения музея членам семей участников СВО

Нововведение заработает с 5 сентября 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Члены семей участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать экспозиции Государственного Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Государственный Эрмитаж продолжает последовательную реализацию социальной политики, направленной на поддержку российских граждан, и вводит новую категорию посетителей, которым предоставляется право бесплатного визита в музей. С 5 сентября 2023 года бесплатно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода смогут не только участники специальной военной операции, но и члены их семей", - говорится в сообщении.

Бесплатные билеты можно будет оформить на сайте музея или приобрести в кассах при предъявлении подтверждающих родство документов.

В пресс-службе отметили, что ветераны боевых действий также имеют право на бесплатное посещение Главного музейного комплекса, Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода в любой рабочий день музея.