В "Аптекарском огороде" в сентябре будут каждый четверг проходить вечерние экскурсии

В программе - прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории сада и его современных коллекциях

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Каждый четверг в сентябре будут проводить вечерние экскурсии в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

"По многочисленным просьбам, в сентябре продолжатся волшебные по красоте вечерние экскурсии в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Каждый четверг в 19:00. Вечерний сад наполнен особым очарованием: ароматы, звуки и шорохи листвы, деревья и цветы в лучах заходящего солнца создают особую ауру, а неспешный рассказ экскурсовода о необычных растениях поможет дополнить эти впечатления и сделать вашу прогулку незабываемой", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в вечерней программе - прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях.

"Вечер в саду - время созерцания, когда нет дневной суеты. Сад дарит отдых для души, уводит от забот и перестраивает поток мыслей на восприятие красоты природы. Эта программа - шанс побывать на осенней экскурсии по саду для тех, кто выходные дни проводит за городом или хочет интересно и без суеты провести время после рабочего дня", - заключили в ботсаду.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных семей и дошкольников.