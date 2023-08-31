В Мариуполе в четвертом квартале станет доступно обследование на аппарате МРТ

Соответствующее оборудование установят на базе больницы интенсивного лечения, сообщила и.о. зампредседателя правительства ДНР Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Обследование на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ) станет доступно в Мариуполе в четвертом квартале 2023 года, соответствующее оборудование будет установлено на базе больницы интенсивного лечения. Об этом сообщила во время прямого эфира в Telegram-канале правительства региона и.о. заместителя председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

"В четвертом квартале этого года в Мариуполе будет открыта больница интенсивного лечения (помещение с соответствующим оборудованием - прим. ТАСС), в которой можно будет пройти обследование на аппарате МРТ", - сказала Толстыкина.

Она уточнила, что в настоящее время соответствующее обследование можно пройти только в Донецке.

Ранее главный врач больницы, координатор учреждений здравоохранения города Валентина Гавриляк сообщала, что строители полностью завершат капитальный ремонт больницы интенсивного лечения Мариуполя, которая оказывает помощь для 500 тыс. жителей, летом 2024 года, работы проведут в три этапа, первый из которых завершится осенью 2023 года. В ходе работ будут капитально отремонтированы лечебные корпуса, оборудованы удобные палаты на два места с душем и туалетом, отремонтирован административный корпус, создан современный центр сердечно-сосудистого лечения, проведено благоустройство территории, отремонтирован пищеблок, восстановлены хозяйственные постройки. После ремонта в больнице можно будет получить все виды помощи, в том числе операции на открытом сердце.

Власти ДНР уже выделили на оснащение больницы 1 млрд рублей, также ожидаются дополнительный транш на 700 млн рублей и 127 млн по программе социально-экономического развития республики. Таким образом, только на новое современное оборудование будет выделено около 1,9 млрд рублей уже в 2023 году.