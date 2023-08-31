Метеоролог сообщила, что ураган "Идалия" не достигнет Канады

По словам главного метеоролога канадского телеканала CTV Келси Макюэн, стихия ослабела до уровня тропического шторма

ОТТАВА, 31 августа. /ТАСС/. Ураган "Идалия", уже ослабевший до уровня тропического шторма, не достигнет берегов Канады, так как в районе американского штата Северная Каролина изменит направление движения и повернет в сторону Атлантического океана. Об этом заявила главный метеоролог канадского телеканала CTV Келси Макюэн.

"В ближайшие часы мы будем отслеживать его продвижение через штаты Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина, - сказала специалист. - Оттуда шторм повернет в открытые воды [Атлантического океана]". Макюэн добавила, что это произойдет либо в четверг вечером, либо в ночь на пятницу. По данным Канадского центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри стихии составляет порядка 28 м/с.

Ранее сообщалось, что другой ураган - "Франклин" - в ночь на 31 августа достигнет атлантических берегов Канады, но, по данным Канадского центра по наблюдению за ураганами, он уже повернул в сторону Атлантического океана. При этом "Франклин" по-прежнему сохраняет силу урагана. Тем не менее он повлиял на погоду в атлантических регионах Канады, где в четверг начались сильные дожди.

Ураган "Идалия" обрушился на северную часть штата Флорида в среду утром с порывами ветра порядка 60 м/с. Как передавало агентство Associated Press, метеорологи считают этот ураган "беспрецедентным событием" - несмотря на то, что ураганы обрушиваются на Флориду почти каждый год, в этот раз удар стихии пришелся на северо-западную часть штата, а не на южные или центральные районы Флориды. Сообщалось об одном погибшем.