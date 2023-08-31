Минобрнауки поручило вузам провести инструктаж по отработке действий при ЧС

Дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами пройдут с 1 по 10 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ поручило вузам в период с 1 по 10 сентября организовать и провести дополнительный инструктаж по отработке действий при ЧС с персоналом и студентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 года дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

29 и 30 августа такие учения прошли в российских школах и колледжах для педагогов, а для школьников сотрудники МЧС России провели уроки безопасности и практические тренировки по эвакуации.