В ООН выразили обеспокоенность ростом использования в Хорватии фашистских лозунгов

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал хорватские власти "рассмотреть случаи героизации военных преступников" и принять меры против разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении меньшинств, в том числе сербов

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ростом использования в Хорватии фашистских лозунгов и эмблем, в том числе усташского режима (1941-1945). В опубликованных в Женеве рекомендациях он призвал хорватские власти "рассмотреть случаи героизации военных преступников" и принять меры против разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении меньшинств, в том числе сербов.

Рассмотрев доклад Хорватии о ходе выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, входящие в комитет независимые эксперты выразили обеспокоенность "случаями героизации осужденных военных преступников и отрицания их преступлений, в том числе со стороны высокопоставленных чиновников, создания мемориалов в память военных преступников, ростом использования фашистских лозунгов и эмблем отличия, таких, какие были у усташского режима".

Коснувшись преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Хорватии (1991-1995), комитет призвал Загреб ускорить судебное преследование лиц, "ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права". Он ожидает, кроме того, принятия мер "по мониторингу и борьбе с разжиганием ненависти, подстрекательством и пропагандой расовой ненависти и дискриминации, в том числе в интернете и социальных сетях, а также со стороны должностных лиц и государственных учреждений, направленных на сербское меньшинство, и обеспечить, чтобы такие инциденты эффективно, тщательно и беспристрастно расследовались". Эксперты рекомендовали властям "рассмотреть случаи героизации военных преступников и отрицания жестоких преступлений, установленных международными и национальными судами в полном соответствии с международными стандартами".

Обеспокоенность у комитета вызвали также "сообщения о расовой дискриминации против меньшинств рома и сербов, особенно в сфере занятости и образования". У экспертов "возникли вопросы по поводу различий" в судебных приговорах хорватам и сербам, осужденным за серьезные правонарушения. Комитет рекомендовал Хорватии "активизировать усилия по борьбе со всеми формами расовой дискриминации".

Комитет по ликвидации расовой дискриминации состоит из 18 независимых экспертов. Они следят за исполнением государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1965 году и вступил в силу в 1969 году. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады об осуществлении закрепленных в конвенции прав. Сессии комитета проходят в Женеве три раза в год.