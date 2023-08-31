ВЦИОМ: почти 80% россиян считают, что у них есть наставник

По словам председателя координационного совета общества "Знание" Любови Глебовой, 38% респондентов своими наставниками видят родителей, бабушек и дедушек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 80% опрошенных россиян в возрасте старше 14 лет считают, что в их жизни есть наставник. Об этом сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, председатель координационного совета общества "Знание" Любовь Глебова, ссылаясь на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в июне среди 2 тыс. респондентов.

"Российское общество "Знание" совместно с ВЦИОМ провели исследование. Оно показывает, что у 78% россиян в возрасте 14 лет и старше есть человек, которого они считают своим наставником", - сказала Глебова в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Просветительская функция образования: новые форматы работы с молодежью".

По словам Глебовой, 38% респондентов своими наставниками видят родителей, бабушек и дедушек. Она отметила, что учителя и преподаватели также занимают особое место. "Это подтверждает исследование - 32% опрошенных россиян назвали своими наставниками именно их", - сказал Глебова.

Согласно опросу, на жизнь молодежи (16-25 лет) больше всего влияния оказывают именно эти категории наставников. "Развитие молодежи происходит и в учебных заведениях, и вне школы. Это очень интересный результат исследования", - сказала Глебова.

Согласно опросу, идеальный наставник в представлении россиян должен быть требовательным, "чтобы подталкивать подопечных к достижению поставленных задач". "Должен иметь прогрессивный взгляд на вещи, чтобы помогать молодым людям адаптироваться к изменяющемуся миру, а главное, уметь разговаривать на их языке", - сказала Глебова. Кроме того, наставник должен уметь поддерживать общение, "чтобы сформировать открытую атмосферу передачи опыта".

Она напомнила, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, это свидетельствует о том, что государство формирует условия для развития этого института. "Чтобы молодым помогали выйти из состояния несовершеннолетия", - сказала Глебова.