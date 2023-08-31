РАНХиГС сделал вход в здание по QR-коду

В вузе в тестовом режиме на отдельных турникетах также внедрили функцию Face ID

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Студенты и преподаватели РАНХиГС смогут с 1 сентября входить в здание университета по QR-коду. Об этом сообщили ТАСС в вузе.

"С 1 сентября студенты и преподаватели Президентской академии смогут заходить в здание не только по пропускам, но и с помощью QR-кода, который можно получить в личном кабинете. Кроме удобства, это позволит сократить очереди на КПП", - говорится в сообщении.

Также их планируется использовать и во время массовых мероприятий.

"Это значительно упростит процесс регистрации и контроля участников. Участники получат ссылку на приглашение, при переходе по которой будет сгенерирован одноразовый QR-код", - отметили в вузе.

Кроме того, в вузе в тестовом режиме на отдельных турникетах внедрена функция Face ID. Для участия в этом эксперименте совершеннолетним студентам и сотрудникам необходимо пройти несложную процедуру регистрации в системе и подписать согласие на обработку данных.