Авиакомпания Cathay Pacific отменила все рейсы в Гонконге 1-2 сентября из-за тайфуна

Исключением стал рейс CX840 в Нью-Йорк 1 сентября

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших авиакомпаний Азии Cathay Pacific отменила все рейсы с пятницы на субботу из-за приближения тайфуна "Саола" к Гонконгу. Об этом сообщил воздушный перевозчик.

"Приближение супертайфуна "Саола" к Гонконгу повлияло на ряд запланированных авиарейсов в аэропорт города и из него. За исключением CX840 в Нью-Йорк 1 сентября, все рейсы авиакомпании Cathay Pacific, отправляющиеся и прибывающие в Гонконг в период с 14:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) пятницы, 1 сентября, до 10:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) субботы, 2 сентября, отменены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Согласно информации на электронном табло аэропорта Гонконга, в пятницу отменено свыше 90 рейсов.

Тайфун находится в 360 км от города и продолжает приближаться со скоростью 10 км/ч. Его радиус составляет около 180 км, а скорость порывов ветра достигает 63 м/с. Ожидается, что ближе всего от города "Саола" будет находиться с вечера 1 сентября до утра 2 сентября. Сформировавшийся к востоку от Филиппин "Саола" стал девятым по счету в этом сезоне. 27 августа он усилился до супертайфуна.