В Омской области компенсируют затраты на отдых детей участников СВО в лагерях

В правительстве региона отметили, что для военнослужащих и их семей уже разработано более 20 мер поддержки

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. В Омской области будут компенсировать из регионального бюджета расходы на отдых в лагерях детей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Омской области у семей участников СВО появилось еще одно преимущество. Решение принято на заседании регионального правительства. [Врио губернатора] Виталий Хоценко уже подписал соответствующее постановление, предоставляющее детям участников специальной военной операции право на компенсацию оплаты стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления, детские оздоровительные центры, спортивно-оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря Омской области", - рассказали в пресс-службе.

В правительстве отметили, что на сегодняшний день для участников СВО и их семей в регионе разработано более 20 мер поддержки - от единовременных выплат военнослужащим до бесплатного питания для их детей в школах и бесплатного посещения детских садов, кружков и секций, компенсации расходов на догазификацию.