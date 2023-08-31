В 13 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей

На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Измерения качества воздуха провели по заявкам жителей в 13 районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории. В период с 23 по 29 августа 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 13 территорий города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам.

Так, на прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Очаково-Матвеевское, Можайский), ЮАО (Нагатинский Затон), ТиНАО (Поселения Сосенское, Рязановское), СВАО (Ростокино, Марьина Роща, Отрадное), ЮВАО (Южнопортовый, Люблино, Печатники), САО (Дмитровский), ЦАО (Пресненский).

"Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы", - заключили в пресс-службе.