На северо-западе Москвы реконструируют дождевую канализацию

Работы запланированы по улице Исаковского от д. 6, корп. 2 до д. 22, корп. 1

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Реконструкцию дождевой канализации проведут в столичном районе Строгино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реконструкция дождевой канализации на участке площадью 2,79 га позволит устранить износ и дефекты трубопровода для дальнейшей безопасной эксплуатации водосточной сети", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что работы запланированы по улице Исаковского от д. 6, корп. 2 до д. 22, корп. 1. "Протяженность реконструируемого участка составит ориентировочно 0,4 км", - добавила она.