В Москве началось строительство еще трех поликлиник

Среди них детско-взрослая в Некрасовке, новая поликлиника для детей в районе Крюково в Зеленограде и стоматологическое учреждение в Перово

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Еще три здания для поликлиник начали возводить в столичных районах Некрасовка, Крюково и Перово. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В Москве на протяжении последних трех лет проходит масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Одно из направлений - строительство поликлиник по единому стандарту качества и обслуживания. В этом году мы уже приступили к работам по трем объектам, на площадках строители проводят подготовительные работы", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Так, началось строительство детско-взрослой поликлиники в Некрасовке на 750 посещений в смену, новой поликлиники для детей на 320 посещений в смену в районе Крюково в Зеленограде и стоматологической поликлиники в Перово в рамках реализации программы реновации. "Кроме этого, в следующем году приступим к строительству детско-взрослой поликлиники на 560 посещений в Раменках", - заверил Загрутдинов.

Он также отметил, что сегодня в Москве в стадии строительства находятся восемь зданий поликлиник. Их возводят по новому московскому стандарту: кабинеты самых посещаемых врачей - на нижних этажах, административные - на верхних. В зданиях обустраивают зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков.

"С 2010 в Москве силами нашего департамента уже построены 30 поликлиник, в том числе семь из них ввели в эксплуатацию в этом году", - заключил глава Департамента строительства.