Благотворительный фонд имени Эмиля Чечко откроет представительства в России и Азербайджане

Фонд также намерен до конца года вручить европейским правозащитникам премию в поддержку прав человека в Европейском союзе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международный благотворительный фонд имени польского солдата Эмиля Чечко, зарегистрированный в 2022 году Министерством юстиции Белоруссии, до конца года откроет представительство в Азербайджане. Также планируется открыть филиал в России, сообщил ТАСС председатель правления фонда Дмитрий Беляков.

"Планируем открыть представительство фонда в Российской Федерации, сейчас он открывается у нас в Азербайджане - последние шаги проходим. Мы открыты для взаимодействия, очень большой фронт для работ, много проектов. Сейчас к нашим проектам турецкая сторона проявила интерес, первую часть переговоров провели. Ливия тоже интересуется", - сказал собеседник агентства.

Также до конца года фонд планирует вручить европейским правозащитникам премию в поддержку прав человека в Европейском союзе, готовится к изданию книга о преступлениях европейских властей. Как отметил Беляков, фонд, поддерживающий социальные, культурные, образовательные, благотворительные, общественно-полезные инициативы и программы, также занят в проекте по строительству шелтера в Белоруссии для беженцев, помогает европейским семьям, выразившим желание переехать из-за ЛГБТ-пропаганды на родине.

"У нас уже есть кейсы, мы вывезли из Британии семью с четырьмя детьми. Поляки к нам бегут, уже две семьи здесь находятся с детьми. Это проблема растления детей в школах, садиках, люди не могут этого выносить", - отметил Беляков.

Министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало Международный благотворительный фонд имени польского солдата Эмиля Чечко в 2022 году. Фонду присвоили имя военнослужащего 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил Польши, который перешел границу 16 декабря 2021 года и попросил убежища в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Варшавы в отношении мигрантов. 17 марта 2022 года Чечко нашли мертвым по месту проживания в Минске, его похоронили на польском военном кладбище в Вилейском районе Минской области.