В Петербурге завершилась первая "зеленая" экспедиция на тримаране из Югры

За два месяца исследователи преодолели 5,5 тыс. км по Оби, Обской губе, Карскому, Баренцеву и Белому морям, прошли шлюзы Беломор-балтийского канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Первая в России "зеленая" экспедиция без использования ископаемого топлива на каркасном тримаране из Ханты-Мансийска по Арктике завершилась в Санкт-Петербурге согласно плану. Российские путешественники Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко, ежесуточно преодолевая в среднем около 100 км, проводили наблюдения для изучения возможностей использования солнечной генерации для электродвигателей и ветра для парусных судов.

"Мы вернулись сегодня, приходим потихонечку в себя. Мы шли вдвоем, режим очень сложный, то есть укрытий на этом маршруте практически нет для нашего типа судна. <…> В случае, если какое-то ЧП - там в радиусе 500 км никого нет. Очень трудный маршрут: то, что нам эта экспедиция удалась в тех условиях, которые мы сами себе поставили, это едва ли возможно повторить даже нам самим", - рассказал журналистам Господинко в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Петербурге.

Исследователь подчеркнул, что в пути повезло с направлением ветра, ледовой обстановкой. Мухарашев объяснил, что ветер в Арктике каждый год разный. Путешественники могли за эти два месяца не пройти даже половины маршрута. Тогда бы им пришлось вставать на зимовку.

Экспедиция доказала, что технологии позволяют проходить такие маршруты без использования ископаемого топлива. Однако для более точных исследований необходимо провести еще два этапа: дойти до Лиссабона и в Крым. Каждый из этих этапов состоит примерно из 5,5 тыс. км, то есть каждый маршрут займет порядка двух месяцев.

"Есть исследовательская задача. Мы хотим изучить возможности электрогенерации, солнечной генерации на протяжении большого спектра северных широт - от самых южных точек, от экватора, практически до самых северных. Мы сможем предоставить прикладные исследования на одном и том же оборудовании. Это будет некоторая научная составляющая", - сказал Господинко.

По итогам экспедиции через Арктику 5 декабря состоится занятие для школьников "Урок из океана" в рамках проекта РГО. Путешественники расскажут об экологии, местной культуре, жителях, которые встретились им на пути в Арктике. После трех этапов экспедиций исследователи планируют создать документальный фильм об итогах своей работы.

"Я думаю, что фильм все-таки полноценный выйдет по результатам трех этапов. Какие-то небольшие, возможно, фрагменты, конечно, будут. Но, чтобы получился полноценный медиапродукт, надо еще. И наши исследования должны быть не только от 60-й до 74-й параллели", - сказал Мухарашев.

Об экспедиции

Экипаж в составе члена Томского отделения РГО Ильдара Мухарашева и Тараса Господинко ушел из Ханты-Мансийска 3 июля. За два месяца исследователи преодолели 5,5 тыс. км по Оби, Обской губе, Карскому, Баренцеву и Белому морям, прошли шлюзы Беломор-балтийского канала.

Путешественники провели уникальные исследования о возможностях генерации энергии от Солнца для электродвигателей и использования ветра для парусных судов, сделали фото- и видеоматериалы, останавливались в отдельных населенных пунктах Югры, Ямала и арктических регионов России, беседовали с местными жителями, наблюдали за природой.