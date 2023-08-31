На горе Ахун намерены установить пропускной режим

В пресс-службе нацпарка отметили, что появление КПП позволит регулировать поток посетителей, вести мониторинг состояния исторического объекта, обеспечивать оперативное реагирование на возникновение ЧС

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) установят в ближайшие дни на подъезде к популярному туристическому объекту Сочинского национального парка - башне на горе Большой Ахун. КПП будет способствовать соблюдению мер безопасности и охраны объекта, сообщила пресс-служба нацпарка.

"Ранее всем желающим можно было подъехать к башне Ахун на личном транспорте. Сейчас администрацией сочинского нацпарка принято решение об организации пропускного режима на природную территорию к культурной достопримечательности. КПП будет установлено в ближайшие дни на 6 км дороги на Большой Ахун. Эти меры связаны с организацией условий для соблюдения режима охраны природной территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что появление КПП позволит регулировать соответствие потока посетителей допустимой рекреационной емкости, вести мониторинг состояния природного или исторического объекта, обеспечивать оперативное реагирование на возникновение ЧС. Установка КПП обусловлена также введением дополнительных мер по охране природной территории в пожароопасный сезон. На курорте установилась сухая жаркая погода.

При установке КПП исчезнет необходимость в заборе, который сейчас огораживает историко-культурный объект. Для посетителей откроется более эффектный вид на саму башню и окружающие ее панорамы, что оценят многочисленные экскурсионные группы.

Пропуск на территорию можно приобрести онлайн на сайте, а также на контрольно-пропускных пунктах, которые, помимо башни Ахун, появятся и на других объектах нацпарка.

В природно-историческом комплексе "Ахун" в Сочи произрастает более 200 видов растений. На крутых известняковых склонах впервые была найдена популяция кавказской лилии. Это место обитания восьми видов орхидей. Здесь также встречаются малоазиатский тритон, эскулапов полоз, средиземноморская черепаха и другие животные.