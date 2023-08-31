В Государственном музее Арктики открылась выставка о северных конвоях и ленд-лизе

На экспозиции представлены личные вещи моряков, их награды, образцы униформы и грузов, а также элементы оборудования самих кораблей конвоев и модели судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Выставка "Союзные северные конвои и ленд-лиз в 1941-1945 годах" торжественно открылась в главном зале Российского государственного музея Арктики и Антарктики. Экспозиция призвана напомнить о совместных подвигах советских, английских и американских моряков, обеспечивавших поставки критически важных грузов для СССР в годы войны через опасные арктические моря, передает корреспондент ТАСС.

"Для нашего музея это большая честь и большой праздник - открывать такую выставку. Сегодня эта тема очень актуальна, как никогда. Перед нами богатейшая история доблести, мужества и героизма. Если посмотреть на участников тех северных конвоев, маршрут которых называли "коридором смерти", то мы увидим, что это были действительно люди мира, которые боролись с нацизмом. <...> О северных конвоях говорят не очень много, но это колоссально богатая история с огромным количеством имен", - сказала на церемонии открытия выставки директор Музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова.

На выставке представлены личные вещи моряков северных конвоев, их награды, образцы униформы и грузов, которые доставлялись союзниками в Архангельск и Мурманск через моря Северного Ледовитого океана. Также частью экспозиции стали элементы оборудования самих кораблей конвоев и модели судов.

В церемонии открытия выставки принял участие Виктор Патрушев, брат секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Он рассказал участникам церемонии об их отце, Платоне Патрушеве - ему на экспозиции посвящен отдельный стенд. Платон Патрушев участвовал в 11 операциях северных конвоев в годы Второй мировой войны, за что был удостоен высоких советских и британских наград, на судах Балтийского и Северного флотов он служил в должностях замполита и политрука. Виктор Патрушев передал музею две морские фуражки отца.

Выставка организована фондом сохранения исторической памяти "Международный центр северных конвоев" и Российским государственным музеем Арктики и Антарктики при поддержке фонда "История отечества" и Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

День памяти северных конвоев

31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый союзный конвой "Дервиш" в составе семи транспортов в сопровождении военных судов. Он доставил грузы, необходимые для создания военной промышленности, мины, противотанковые ружья и различную технику.

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей и фронта, и тыла.

Было поставлено 96% танков и 34% самолетов, выпущенных в СССР за первые полгода войны. До середины 1942 года через Архангельск и Мурманск в Советский Союз было завезено приблизительно столько танков и самолетов, сколько их находилось на фронте на начало 1942 года.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.