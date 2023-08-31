Более 10 тыс. участников посетили деловую программу Московского урбанфорума

По итогам деловой программы будет составлен сборник идей и проектов, который войдет в базу РИНЦ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сессии, лекции и выступления двухдневной деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ-2023) посетили более 10 тыс. участников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мероприятия двухдневной программы включили в себя более 40 различных сессий с акцентом на мегапроекты Москвы. Перед аудиторией выступили 230 российских и зарубежных спикеров. Эксперты обсудили, что делает города конкурентоспособными и обменялись идеями дальнейшего градостроительного развития мегаполиса", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Заммэра уточнил, что по итогам деловой программы будет составлен сборник идей и проектов, который войдет в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), что подчеркивает важность и актуальность прошедшего мероприятия.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что за два дня мероприятия деловой программы онлайн посмотрели более 1 млн человек. "В дни проведения с 24 по 25 августа из залов центрального выставочного зала "Манеж" велась прямая трансляция всех мероприятий. <...> В первый день прошли дискуссии, затрагивающие такие темы, как эволюция реновации, стратегия развития транспортной инфраструктуры, роль арт-пространств, управление данными большого мегаполиса. Главным событием дня стало пленарное заседание с участием мэра Москвы Сергея Собянина, который представил основные направления развития столицы", - добавил Левкин.

Он отметил, что в преддверии деловой программы был организован бизнес-тур с участием известного урбаниста Гила Пеньялосы, автора концепции "8 80 Cities". Он побывал на объектах реновации.

Второй день деловой программы МУФ-2023 был посвящен вопросам ревитализации, стратегии развития строительной отрасли Москвы, адаптации городов к климатическим изменениям, новым сервисам и городской мобильности, концепции справедливого города, роли общественных пространств. Также 25 августа прошла пленарная сессия "Артерии города. Транспортные мегапроекты как драйверы развития мегаполиса" с участием ключевых спикеров - вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и Бочкарева.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.