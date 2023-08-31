При реставрации Кирилло-Белозерского монастыря обнаружили более 80 находок разных веков

В пресс-службе музея-заповедника сообщили, что находки подтверждают существование жизни в Кириллове до основания монастыря

ТАСС, 31 августа. Археологи обнаружили более 80 находок разных веков при реставрации Кирилло-Белозерского монастыря, входящего в одноименный музей-заповедник в Кириллове Вологодской области. Самая древняя находка - два замка XV века, созданных на два века раньше ансамбля монастыря, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Перед реставрацией памятников мы проводим археологические раскопки. В башнях, кельях, у стен монастыря проводятся исследования. В результате последних было обнаружено более 80 находок разных веков, которые подтверждают, что жизнь в Кириллове существовала и до основания Кирилло-Белозерского монастыря. Так, при изучении основания слоев под Белозерской башней были найдены замки, датируемые серединой XV века, а строительство самой башни началось только в 1667 году", - сказал собеседник агентства.

Как отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, все фортификационные сооружения территории Нового города ансамбля монастыря были созданы в XVII столетии, и с тех пор не подвергались ни ремонту, ни реконструкции и дошли до нашего времени в хорошей сохранности, однако им необходима была реставрация. Масштабная реставрация архитектурных объектов в единственном федеральном музее Вологодской области - Кирилло-Белозерском - идет уже несколько лет подряд. На деньги Министерства культуры РФ были отреставрированы участки крепостной стены XVII века, Белозерская, Московская, Казанская, Вологодская, Косая башни.

О музее-заповеднике

В состав федерального Кирилло-Белозерского музея-заповедника входит ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, филиалы "Музей фресок Дионисия", "Музей-квартира Василия Белова", а также выставочные комплексы "Народный дом", "Музей Евгения Преображенского" и "Музей истории города Кириллова и Кирилловского района".

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Его мощи покоятся в храме Кирилла Белозерского, а в экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого. Монастырь является крупнейшим православным монастырем-крепостью из дошедших до нашего времени со времен Древней Руси.

Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.