Во всех новых регионах прошел "Всероссийский молебен о победе" святому Георгию Победоносцу

Мощи великомученика прибыли в Геническ Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Мощи великомученика Георгия Победоносца прибыли в Геническ Херсонской области, таким образом "Всероссийский молебен о победе" православному святому состоялся во всех новых регионах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В храме святого Георгия Победоносца состоялся молебен, который посетили несколько десятков местных жителей, кто-то пришел на богослужение всей семьей. Мощи сегодня доставили из Мариуполя ДНР. "Совместно с заместителем главы международной общественной организации "Всемирный русский народный собор" Константином Малофеевым посетили Свято-Никольский кафедральный собор Мариуполя, где архиепископ Варсонофий возглавил литургию и молебен о победе перед мощами великомученика Георгия Победоносца. Вместе с жителями Донбасса смог приложиться к мощам великомученика Георгия Победоносца", - написал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

За день до этого мощи привезли в Мелитополь. Как сообщил корреспондент ТАСС, торжественная служба в Мелитополе прошла в посвященном святому храме. "Мы рады принимать мощи святого великомученика Георгия Победоносца, которые по благословению святейшего патриарха Кирилла прибыли сегодня в град Мелитополь. Это всероссийский крестный ход с молитвой о победе. Сегодня в нашем городе большое торжество, мы рады приветствовать <...> всех жителей города, которые приходят поклониться этому великому святому, помолиться о том, чтобы скорее наступило мирное время", - сказал журналистам благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов.

29 августа ковчегу с мощами святого могли поклониться верующие в Бердянске Запорожской области. Как сообщал корреспондент ТАСС, 26 августа молебен состоялся в Луганске.

"Всероссийский молебен о победе" в мае этого года начал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершил молебен святому великомученику Георгию Победоносцу в посвященном ему храме на Поклонной горе. Ковчег с мощами святого, являющегося небесным покровителем русского воинства, с мая по сентябрь будет принесен в 100 городов России во всех регионах страны.

Христианский святой великомученик Георгий Победоносец пострадал во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в 303 году, после восьмидневных тяжких мучений был обезглавлен. Православная церковь чтит память великомученика, покровителя воинства российского и Москвы, его изображение украшает герб российской столицы.