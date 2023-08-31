Пять новых объектов здравоохранения построят в Москве за счет города

Самым крупным из них станет флагманский центр скорой помощи в Филатовской больнице на Вешняковской улице

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пять объектов здравоохранения планируется построить в Москве за счет средств городского бюджета. Для их строительства выпущены градостроительные планы земельных участков, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Доступная социальная инфраструктура остается одним из ключевых направлений в развитии города. Два из пяти будущих объектов расположатся в Южном округе, и по одному планируется открыть в Восточном, Юго-Восточном и Западном округах. Все они будут построены с учетом всех нормативов и требований к объектам здравоохранения", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

По ее словам, самым крупным объектом, для которого оформлен градостроительный план, станет флагманский центр скорой помощи в Филатовской больнице на Вешняковской улице. Площадь участка составит 15 га. Помимо этого, ГПЗУ выдано для объектов по следующим адресам: улица Велозаводская земельный участок 1/1/2, улица Бакинская, земельный участок 26 и 26/4, улица Лобачевского, земельный участок 42.