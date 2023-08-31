В Карелии открыли детский сад, который строили пять лет

В новом детском саду будут работать шесть групп, в которых смогут заниматься дети из нескольких деревень

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Карелии открыли детский сад на 110 мест в поселке Ляскеля, строительство которого затянулось на пять лет из-за подрядчиков. Туда будут привозить детей из нескольких деревень, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и спорта региона.

"Открытие детского сада - долгожданное событие для Питкярантского района. Учреждение было построено в рамках целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года". Строительство сильно затянулось из-за недобросовестных подрядчиков, которые менялись. Успешно завершила начатое наша карельская компания "КСМ", - сказано в сообщении.

В новом детском саду будут работать шесть групп, в которых смогут заниматься не только местные дети, но и дети из деревень Янис, Рауталахти, Керисюрья, поселков Харлу, Импилахти и других. Ранее учреждение располагалось в трех зданиях в деревне Хийденсельга: в кирпичном двухэтажном 1987 года постройки и двух одноэтажных деревянных зданиях 1980 и 1939 годов. Для детей из Ляскеля был организован ежедневный подвоз.

Детский сад начали строить в 2018 году по федеральной целевой программе развития Карелии. Завершила стройку местная компания "КСМ", которая стала третьим по счету подрядчиком на объекте. В ноябре 2022 года Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору выдал заключение о соответствии детского сада требованиям проектной документации.

ФЦП "Развитие республики Карелия на период до 2020 года" была одобрена правительством России в 2015 году. Сроки исполнения программы несколько раз сдвигались, менялся список проектов, в том числе в связи с низким качеством ранее подготовленной проектной документации. В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ФЦП до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство бюро судебно-медицинской экспертизы, а также новый хирургический комплекс с палатами интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.