В Петербурге зафиксировали новый рекорд по ночным температурам

Главный синоптик города Александр Колесов также сообщил, что самым дождливым месяцем лета оказался июль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Ночные температуры августа за этот год смогли побить новый рекорд, самой теплой оказалась ночь 7 августа с 23,6 градусами. Первая половина сентября порадует петербуржцев теплом до 20 градусов днем, сообщил на пресс-конференции главный синоптик города Александр Колесов.

"Если взять за август все ночные температуры и сложить их сумму, получается 502 градуса - это впервые в Петербурге за весь ряд наблюдений такой жаркий август по ночной температуре. До этого все значения не достигали 500 градусов. Теплая ночь, которая была 7 августа [в] 23,6 градуса, оказалось самой теплой ночью за все наблюдения, вообще для всего августа", -сказал он.

По словам Колесова, в целом август выдался хорошим, но без экстремальных значений, отклонения температуры составили 2,5 градуса, осадков было немного 54 мм, составило 60% от нормы и является практически дефицитом. Солнечное сияние оказалось непродолжительным 263 часа - это не очень много для августа. Для сравнения в июне было около 340 часов.

Минувшая ночь с показателем 17,2 градуса стала также одной из самых теплых. Самым дождливым этим летом оказался июль, когда выпало 95 мм осадков, что составило 114% от нормы. Самым жарким по-прежнему остается лето 2021 года, когда температура воздуха побила рекорд 1972 года в 20,5 градусов.

Что касается прогнозов на сентябрь, то, как отмечает Колесов, уже вечером к городу подойдет атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы, град и усиление ветра. Однако в утренние часы 1 сентября в Петербурге осадков быть не должно, только в области. Уже с середины дня кратковременные дожди также вероятны и в Петербурге. Температура воздуха будет высокой до 23 градусов.

Первые 10 дней сентября ожидаются теплыми до 20 градусов, в дальнейшем установится более прохладная погода. Заморозки вероятны в третьей декаде сентября, ночи станут более прохладными.