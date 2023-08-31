В медицинские организации Кузбасса закупили компьютерное оборудование на 32,5 млн рублей

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что новое оборудование избавит медиков от необходимости заниматься рутинной работой

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Медицинские организации Кемеровской области получили современное компьютерное оборудование на 32,5 млн рублей, закупленное по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Новейшие компьютеры с отечественным программным обеспечением приобретены в медицинские учреждения Кузбасса по нацпроекту "Здравоохранение". Они заменят устаревшую технику. Общая стоимость приобретенного оборудования - 32,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, новое оборудование избавит медиков от необходимости заниматься рутинной работой.

"Мы продолжаем закупать в наши больницы и поликлиники новое оборудование, в том числе современные компьютеры. Это будет способствовать цифровизации здравоохранения Кузбасса, а следовательно - повышению качества и доступности медицинской помощи. Цифровизация помогает освободить наших медиков от рутинных задач, сделать работу максимально эффективной в интересах пациентов", - цитирует Цивилева пресс-служба.

Новые персональные компьютеры позволят вести в медучреждениях электронные медицинские карты, выписывать направления на обследование и рецепты на лекарственные препараты, медики смогут оперативно получать доступ к центральному архиву медицинских изображений, говорится в сообщении.

Также врачи смогут проводить телемедицинские консультации со специалистами областных и федеральных клиник, удаленно знакомиться с историями болезней пациентов, корректировать тактику лечения. Отмечается, что наличие нового оборудования будет способствовать более эффективному взаимодействию и оптимизации процесса диагностики и лечения.