В Воронеже отремонтировали все 27 квартир дома, где весной 2022 года взорвался газ

По данным прокуратуры, для подтверждения безопасной эксплуатации дома выполнили независимое техническое обследование

ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Воронежа отремонтировали все 27 квартир в двух подъездах дома на улице Хользунова, где весной 2022 года произошел взрыв газа и погибли два человека. В ходе приемки и передачи квартир замечаний не выявлено, сообщила в четверг прокуратура по Воронежской области.

"Органами прокуратуры совместно с представителями администрации города, управы района, подрядчиками принято участие в приемке и передаче восстановленных квартир жителям, в ходе которой каких-либо замечаний, а также строительных недочетов не выявлено. В настоящее время ключи переданы всем 27 собственникам отремонтированных квартир, оказывается помощь в их заселении. В ближайшее время ожидается завершение косметического ремонта названных подъездов", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, завершение строительных работ в поврежденном в Воронеже многоквартирном доме №88 на улице Хользунова находятся на особом контроле, в полном объеме удалось отремонтировать и передать 27 благоустроенных квартир в пятом и шестом подъездах, подрядчик восстановил несущие конструкции стен и потолков, провел отделочные работы, поставил новые окна, двери, ламинат, натяжные потолки, сантехнику, поклеил обои, подключил газовое оборудование.

Как ранее сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в июле жильцы дома на улице Хользунова начали получать ключи от своих квартир после ремонта. По данным прокуратуры, для подтверждения безопасной эксплуатации дома выполнено независимое техническое обследование инструментальным комплексом "Струна", фактов нарушений или отклонений от технических регламентов, строительных норм и правил не установлено.

В ночь на 12 марта 2022 года в Воронеже на улице Хользунова в девятиэтажном доме №88 произошел взрыв бытового газа, часть перекрытий обрушилась, начался пожар, погибли два человека, спасатели эвакуировали 113 жильцов. Жителей 27 квартир отселили. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которое позже закрыли из-за гибели собственника квартиры, где взорвался газ.