В Кемеровской области открыли пять ФАПов и врачебную амбулаторию

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что все сельские медпункты оснащены современным оборудованием

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Врачебную амбулаторию и пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) открыли в Кемеровской области по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Ижморском, Чебулинском и Тисульском округах начали прием пациентов шесть оснащенных современных оборудованием медицинских пунктов. Стоимость каждого объекта - около 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что три ФАПа теперь доступны жителям Чебулинского округа, они расположены в поселках Первый и Новоивановский, а также в деревне Орлово-Розово. Кроме того, в селе Большой Барандат Тисульского округа построена врачебная амбулатория площадью 195,8 кв. м.

Как проинформировали в пресс-службе, новые фельдшерско-акушерские пункты также начали работу в селе Берикуль Ижморского округа и в деревне Дворниково Тисульского округа.

Все сельские медпункты оснащены современным оборудованием, а также подключены к интернету, чтобы специалисты имели возможность проводить онлайн-консультации с коллегами ведущих клиник Кузбасса, а пациенты получали рецепты и больничные листы в электронном виде, отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы приводим первичное звено здравоохранения региона к единому стандарту, чтобы жители всех населенных пунктов, даже удаленных от столиц агломераций, получали качественную и своевременную помощь, а медицинские работники трудились в современных условиях", - рассказал Цивилев, его слова приводятся в сообщении.