В Астраханской области законом ограничили розничную продажу алкоголя в День молодежи

Главный нарколог региона Татьяна Улезко отметила, что подобные ограничения, приуроченные к определенным датам, останавливают от спонтанной покупки спиртного именно молодежь

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Ограничение розничной продажи алкогольной продукции ввели в Астраханской области в День молодежи, который отмечается в конце июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного парламента по итогам заседания Думы региона в четверг.

"Прокурор Астраханской области Сергей Фрост внес законопроект, которым предлагается ввести дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории области, а именно, на День молодежи. Данная инициатива поддержана депутатским корпусом на заседании Думы, которое прошло под председательством Игоря Мартынова. Теперь ограничение розничной продажи алкоголя будет действовать на День молодежи, который приходится на последнюю субботу июня", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнила журналистам на брифинге депутат Думы Астраханской области, главный врач областного наркологического диспансера, главный нарколог региона Татьяна Улезко, подобные ограничения, приуроченные к определенным датам, останавливают от спонтанной покупки спиртного именно молодежь.

"Эти спонтанные действия отсутствием продаж ограничиваются и, самое главное, молодежь привыкает проводить праздники и важные мероприятия, не принимая допинг в виде алкоголя, а заменяя это здоровым времяпрепровождением, общением, спортом. Поэтому только положительно можно оценивать данную инициативу в плане профилактики алкоголизации населения", - сообщила Улезко.

В Астраханской области законодательно уже определены четыре дня трезвости, когда розничная продажа алкогольной продукции ограничена. В День знаний - 1 сентября, в День защиты детей - 1 июня, на Последний звонок и в региональный день трезвости - 15 декабря, учрежденный в 2008 году.