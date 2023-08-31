Медведев указал на возможность появления новых вирусов искусственного происхождения

Замглавы Совбеза напомнил об озабоченностях России по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в мире могут появиться новые вирусы "не только природного, но и искусственного происхождения". Такое мнение он выразил, открывая заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

"Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения", - сказал политик, подчеркнув, что Россия, как и многие другие страны, внимательно следит за тем, что происходит. Он также напомнил об озабоченностях РФ по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве.

По мнению Медведева, Пентагон создал вокруг России десятки специализированных биолабораторий и центров. "И, несмотря на заклинания, что все это носит сугубо научный характер или направлено на эпидемиологическое благополучие населения, мы понимаем, что это, мягко говоря, не совсем так. Очевидно, что и в ходе СВО были получены доказательства этой враждебной деятельности", - отметил зампред Совбеза РФ.

Политик призвал максимально внимательно относиться к такого рода внешним угрозам и обеспечить технологическую готовность России к возникновению и распространению любых новых инфекций. "Правительство подготовило свою редакцию важнейшего инновационного проекта государственного значения. Ее следует максимально увязать с перечнем поручений президента, а также концепцией, которая была предложена консультативной группой по научно-технологическому развитию. Документ должен быть максимально актуальным, учитывать все возможные риски и угрозы", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в 2021 году этот проект поручил разработать президент. По словам Медведева, указанный проект предполагает создание российской научно-технологической платформы, "которая должна позволить оперативно реагировать на появление и распространение новых инфекций". "Сейчас об этом много говорят, вроде бы с ковидом понятна ситуация, но непонятно, что будет дальше, и нужно быть готовыми. Поэтому эта работа, ее продолжение, крайне важны для государства", - отметил он.