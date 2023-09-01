Курсы по основам военной подготовки и "семьеведению" в российских вузах, исламский банкинг, формирование нетерпимости к экстремизму и возможность сидеть на нижней полке в поезде при покупке верхнего места

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2023 года и коснутся многих россиян.

Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные

Государство предоставляет четыре дополнительных оплачиваемых выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Благодаря нововведению эти дни можно будет накапливать и использовать как полноценный отпуск — до 24 дней подряд. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем.

Вводятся новые меры поддержки инвалидов

В законодательстве закрепили сопровождаемое проживание инвалидов: когда инвалид, не способный вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, живет не в интернате, а в домашних условиях. К нему приходит специалист и предоставляет необходимую помощь, в том числе в передвижении и коммуникации, учебе и труде. Закон поможет людям с ограничениями по здоровью социализироваться.

Информировать о мерах соцподдержки будут в проактивном порядке

Уведомления о выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь, станут проактивными. Они придут в личный кабинет на "Госуслугах", а если его нет — по почте.

Усиливается контроль над производителями пива

В России начнут вести реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Производить их смогут только организации из этого реестра. Оборот указанной продукции организации и ИП смогут осуществлять только после их регистрации в системе "Честный знак". За производство пива без включения в реестр предусмотрены штрафы.

Упрощается предоставление жилья по договору соцнайма

Получать жилье по договору социального найма можно не только по месту жительства заявителя, но и в другом населенном пункте, входящем в состав того же муниципального образования. Это возможно при письменном согласии человека. Закон увеличит число получателей этой меры поддержки.

Усиливается ответственность за повреждение зданий

Вводится субсидиарная ответственность саморегулируемых организаций (СРО) за компенсацию вреда, причиненного собственнику здания во время строительных и других работ. Раньше возмещение за разрушение или повреждение объекта было трудно получить, если юрлицо — исполнитель работ — было ликвидировано. Теперь это можно сделать, например, за счет компенсационного фонда СРО.

Работники ж/д транспорта смогут дистанционно проходить медосмотр

Разрешается дистанционный медицинский осмотр работников железнодорожного транспорт. Дистанционные осмотры не будут проводить в отношении выполняющих работы, непосредственно связанные с управлением железнодорожным подвижным составом, осуществляющим перевозку пассажиров или опасных грузов. Работники, проходящие медосмотры дистанционно, указано в законе, минимум дважды в год будут очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных веществ в организме.

Регистрацию ветеринарных препаратов упростят

Вводится упрощенная процедура госрегистрации лекарств для домашних животных, если они ранее уже были зарегистрированы для лечения людей. Это позволит расширить перечень ветеринарных препаратов, избежать их дефицита и снизить на них цены.

Обязательная регистрация собак для жителей Московской области

В Подмосковье вступает в силу закон об обязательной регистрации домашних животных и правилах их выгула. Процедура регистрации собак сопровождается обязательным чипированием.

Изменены правила изготовления лекарств в аптеках

Аптеки смогут изготавливать лекарства не только из фармацевтических субстанций, но и из зарегистрированных в России лекарственных препаратов. Это позволит делать другую дозировку: например, для новорожденных детей с малой массой тела.

Индивидуальные предприниматели изготавливать лекарства не смогут.

Новшества в отпуске рецептурных препаратов

С 1 сентября в России при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат (дата, номер и серия).

Патриотичные изменения в образовательной программе

У старшеклассников появится новый учебник истории с разделом про СВО. Помимо этого школьников обяжут участвовать в "общественно полезном труде".

У первокурсников появится предмет "Основы российской государственности". А изучение истории в вузах РФ станет обязательным, на нее должно отводиться не менее 144 часов. Кроме того, в некоторых московских вузах появится курс по основам военной подготовки (ОВП). Студенты должны будут научиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, готовить к боевому применению ручные гранаты, читать топографические карты.

В колледжах введут обязательную программу "Семьеведение". "Семьеведение" фокусируется на духовно-нравственном воспитании.

Повысится качество учебников в колледжах и техникумах

Учреждения среднего профессионального образования будут выбирать учебники и учебные пособия из федерального перечня. Раньше они, в отличие от школ, могли использовать любые по своему усмотрению. Изменение обеспечит единство базовых требований к общеобразовательным дисциплинам в школах и колледжах.

В школах будут действовать единые основные образовательные программы

К новому учебному году в школах основные общеобразовательные программы должны привести в соответствие с федеральными. Это норма закона, который вводит единые для всей страны основные образовательные программы вместо примерных.

Кроме того, вернутся серебряные медали. Их получат выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате.

У предприятий должен быть план по ликвидации ущерба экологии

За пять лет до конца срока эксплуатации отдельных производственных объектов их владельцы должны разработать план по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. Этот план должен пройти государственную экологическую экспертизу, а владелец объекта — подтвердить его финансовое обеспечение.

Приняты меры по развитию экологического туризма

В России начнут действовать требования к организации туризма в границах заповедников и нацпарков. Среди критериев — сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма.

Появятся новые требования к арендаторам лесных участков

Арендаторы лесных участков будут обязаны обеспечивать пожарную безопасность и лесовосстановление. В случае невыполнения мероприятий по сохранению лесов договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда.

Для грузовиков на границе вводится электронная очередь

Для пересечения границы России грузовому транспорту, используемому для международных перевозок, потребуется зарезервировать дату. Перечень пограничных пунктов, где это необходимо, определит Правительство. Меры позволят избежать очередей в пунктах пропуска.

Вступят в силу нормы нового закона о такси

В регионах создадут реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси. Номер записи в реестре перевозчиков обяжут размещать в салоне транспортного средства. Усиливается ответственность службы заказа такси за вред жизни, здоровью и имуществу пассажира.

Для водителей введут аттестацию на знание адресов достопримечательностей, больниц и т. д. К перевозкам пассажиров не допустят граждан с непогашенной или неснятой судимостью за ряд преступлений, предусмотренных статьей 328.1 ТК РФ. Самозанятые смогут работать в сфере легковых перевозок, заключив договор со службой заказа такси.

Кроме того, ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси.

Платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов

Школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно. Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха.

Газоснабжение станет безопаснее

И внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная. Это позволит гарантировать наличие необходимой квалификации и технической базы для таких работ. Услуги по газоснабжению будут предоставлять только при условии обязательного техобслуживания оборудования.

Вводится механизм антимонопольного регулирования маркетплейсов

Запрет на злоупотребление доминирующим положением распространяется на маркетплейсы и агрегаторы, если те оказывают существенное влияние на смежные рынки, а их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей. Кроме того, компании должны будут согласовывать с ФАС сделки на цифровом рынке на сумму свыше 7 млрд рублей.

Сельхозживотных будут маркировать

Начинает действовать закон, определяющий порядок маркировки и учета сельскохозяйственных животных. Маркирование будут осуществлять их владельцы за свой счет. Учет будут производить специалисты в области ветеринарии безвозмездно. Перечень видов животных, к которым это относится, а также сроки учета определило Правительство. Домашних питомцев эти изменения не касаются.

У владельцев технологических сетей связи появятся новые обязанности

Владельцы технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы (такие сети используются крупными корпорациями для управления процессами на производстве), обязаны в течение трех лет хранить на территории РФ информацию и в случае необходимости предоставлять ее правоохранительным органам. Речь идет о голосовой информации, текстовых сообщениях, изображениях, звуках, видео.

Вносятся изменения, касающиеся рекламы

Уточняется ответственность за нарушения при распространении интернет-рекламы. В частности, максимальные штрафы за непредоставление информации о рекламе или ее распространение без идентификации составят до 700 тыс. рублей. Кроме того, самозанятые должны будут указывать свои данные в рекламе товаров, которые они продают дистанционно. Обязанность самозанятых указывать в рекламе сведения о себе будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Владельцы соцсетей заплатят за нарушения

Устанавливается ответственность за неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по ее мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации. Максимальный штраф в случае повторного нарушения — до 8 млн рублей. Если владелец соцсети не разместит правила ее использования, отчеты о результатах рассмотрения обращений или мониторинга соцсети, штраф составит до 1 млн рублей.

Усиливается борьба с курением

Правительство РФ сможет утверждать перечень запрещенных вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость. Выпуск продукции с компонентами из этого перечня будет запрещен. Никотинсодержащую продукцию нельзя будет продавать ниже минимальной цены, которую установит Правительство. Кроме того, ужесточаются требования к производству и обороту табачной продукции.

Дополнен перечень оснований для исключения из реестра туроператоров

Туроператоров будут исключать из соответствующего реестра за регулярное невнесение сведений о выездных турах в систему "Электронная путевка". Аналогичная норма по внутреннему и въездному туризму начнет действовать через год.

Уточнен порядок пересечения границы РФ иностранными судами

Иностранным судам позволят неоднократно пересекать госграницу РФ только по разрешению пограничных органов. Порядок его получения определит ФСБ.

Граждане смогут писать обращения в органы власти через "Госуслуги"

Направить обращение в госорганы, органы местного самоуправления или должностному лицу можно будет через "Госуслуги". А до 2025 года к площадке подключатся все ведомства: от муниципального до федерального уровня.

Иностранцы исключаются из цепочки владения крупными компаниями

Российские бенефициары экономически значимых отечественных организаций смогут через суд напрямую получать дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из недружественных юрисдикций с долей владения не менее 50 %. Список организаций определит Правительство РФ. Это могут быть градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, системно значимые банки.

ЦБ РФ проконтролирует переход банков на российское ПО

Банк России будет согласовывать кредитным и некредитным организациям план перехода на отечественное программное обеспечение и коммуникационное оборудование, а также контролировать его реализацию.

Введение запрета на высаживание из поездов подростков до 16 лет без билета

Министерство транспорта РФ запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета. На перевозчика возлагается обязанность по передаче несовершеннолетних органам полиции.

Пассажиры верхних полок поездов смогут есть на нижних

Пассажиры нижних полок в вагоне должны будут предоставить место людям с верхних полок для приема пищи. Утром (с семи до десяти) и вечером (с семи до девяти) нужно будет пустить соседа с верхней полки за столик не дольше, чем на 30 минут. А в обед (с 12 до 15) — максимум на час.

Ужесточение Банком России регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера направлена на повышение устойчивости банков при росте потерь по потребкредитам.

Обязательная цифровая маркировка

С 1 сентября в России начнется обязательная цифровая маркировка медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок, БАДов и антисептиков. Это позволит начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата.

Совфед одобрил закон об исламском банкинге

Совет Федерации одобрил закон об установлении в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Законом устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента: с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года.

Вводится учет сверхлегких пилотируемых воздушных судов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий в России с сентября 2023 года государственный учет сверхлегких пилотируемых воздушных судов. Речь идет об аппаратах массой до 115 кг: дельтапланах, парамоторах, паралетах, микросамолетах, одноместных планерах и так далее. Этот законопроект направлен на повышение безопасности полетов и обеспечение эффективного использования воздушного пространства.

Обучение студентов присоединенных территорий по российским стандартам

Вузы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей должны начать обучение студентов по российским стандартам с 1 сентября 2023 года.

Формирование у студентов нетерпимости к экстремизму, терроризму и коррупции

Минобрнауки обязало вузы заниматься формированием у студентов нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции.

Самозанятых допустят на рынок органической продукции

Вступает подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, предоставляющий возможность российским самозанятым, а также иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства стать участниками рынка органической продукции.

Пошлины за признание иностранного образования

С начала осени в силу вступает закон, который устанавливает пошлины за признание в России образования, полученного за рубежом. За выдачу свидетельства о признании иностранного образования и квалификации нужно будет заплатить 6 500 рублей.

Утвержден порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года. В структуру такой реабилитации, в частности, входит предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде.

Требование по утилизации отходов электротехники

Новые требования об обращении с электронными и электрическими отходами вступят в силу с 1 сентября, по ним 85% отходов электроники должны утилизироваться. Это позволит сократить объем захоронения отходов.

Запуск пилотного проекта по социально-медицинской помощи женщинам с детьми

Пилотный проект по социальной и медицинской помощи женщинам, воспитывающих детей, запустят в России с 1 сентября. Помощь будут оказывать не только тем матерям, которые самостоятельно воспитывают ребенка, но и полным семьям с детьми.

"Почта России" больше не примет ряд некоторых отправлений без паспорта

"Почта России" перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем паспорта.