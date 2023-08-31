Пробки в Москве вечером накануне 1 сентября достигли 8 баллов

Движение особенно затруднено почти по всему Садовому, Бульварному кольцам и по большей части Третьего транспортного кольца

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг оценивается в 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города накануне Дня знаний медленно, при этом погода в столице ясная, осадков не наблюдается.

По данным на 18:40, движение особенно затруднено почти по всему Садовому, Бульварному кольцам и по большей части Третьего транспортного кольца. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях, а также на западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.