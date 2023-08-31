Михалков рассказал, что абитуриенты из стран СНГ подают заявки на обучение в его академии

По словам режиссера, конкурс в академию составляет около 20 человек на место

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова получила много заявок от абитуриентов из стран СНГ, рассказал журналистам ее ректор, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

"Очень много было заявок из стран СНГ. Наша профессура ездит по городам, отбирает сначала там, потом приезжают сюда. Мы пытаемся охватить страну. Плюс если кто-то из стран СНГ покажется нам перспективным - мы его тоже возьмем", - сказал он по итогам третьего тура вступительных испытаний в актерскую мастерскую.

По словам режиссера, конкурс в академию составляет около 20 человек на место. "У нас очень жесткий конкурс - более 500 заявок. У нас 20 человек на место. На третий тур прошло 34 человек. Поступят максимум 15, может быть, меньше", - отметил он.

В состав отборочной комиссии в актерскую мастерскую вошли кинодраматург Александр Адабашьян, театровед Борис Любимов, режиссер Игорь Яцко, режиссер Алексей Дубровский, режиссер Андрей Левицкий, режиссер-хореограф Мария Шмаевич, режиссер Михаил Милькис, педагог по вокалу Наталья Киселева, кастинг-директор в сфере киноиндустрии Лариса Сергеева, проректор по учебной работе Алина Фатьянова.

Итоги заключительного отбора в актерскую мастерскую станут известны 1 сентября.