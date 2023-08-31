В Астрахани проходят съемки фильма к юбилею классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги

В пресс-службе министерства внешних связей региона сообщили, что документалисты продолжат работу в Иране, где проживают потомки поэта

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Фильм к 300-летнему юбилею классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги, который отметят в 2024 году, снимают в Астраханской области, где поэт проживал в середине XVIII века. Героями будущей документальной ленты станут астраханские историки, поэты, учителя и школьники, сообщили журналистам в пресс-службе министерства внешних связей региона.

"Махтумкули Фраги побывал в Астраханской губернии в 60-90 годах XVIII века, проживал среди туркмен в районе современного астраханского села Фунтово. Он оставил на память о себе стихи, которые бережно передавались из поколения в поколение. Съемки фильма о выдающемся туркменском поэте и философе свидетельствуют о том, что между нашим регионом и Туркменистаном существуют тесные связи в сфере культуры", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра внешних связей региона Ильи Торопицына.

Уточняется, что в основе сценария фильма лежит научная литература и работа с десятками источников. Героями будущей документальной ленты станут астраханские историки, поэты, писатели, студенты, учителя и школьники. Одной из ключевых точек для съемок фильма стала общеобразовательная школа имени Махтумкули Фраги в астраханском селе Фунтово Приволжского района, построенная на средства Туркменистана. Члены съемочной группы пообщались с коллективом школы, и ее учениками. Дети исполнили национальные танцы и прочитали на туркменском языке стихи великого поэта.

После съемок в Астрахани туркменские документалисты продолжат работу в Иране, где проживают потомки туркменского поэта, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, киностудия "Туркменфильм" приступила к съемкам цикла документальных фильмов о духовном и творческом наследии Махтумкули Фраги 300-летие со дня рождения которого будут отмечать в 2024 году. Помимо Астраханской области, съемки запланированы в Азербайджане, Узбекистане, Иране и Турции.

Махтумкули - туркменский поэт и философ второй половины ХVIII века. Он изменил туркменский поэтический язык, сблизив его с народной речью. Его стихи и поэмы передавались изустно музыкантами и сказителями, а публиковаться стали в первой половине XIX века. В честь него в Туркмении ежегодно 18 мая отмечается День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, который является выходным днем.