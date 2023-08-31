В Петербурге на полгода раньше срока открыли новый участок Шуваловского проспекта

В пресс-службе Смольного отметили, что для водителей путь сократится почти в 4 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Новый участок Шуваловского проспекта, который напрямую соединил две части Приморского района от Камышовой до Планерной улицы, открыли в Петербурге на полгода раньше запланированного срока. Теперь для водителей путь сократится в 4 раза, сообщили в пресс-службе Смольного.

"В Приморском районе открыт участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Сложный объект завершен досрочно, за полтора года. Это не только магистраль на 4-6 полос движения, но и мост через реку Глухарку длиной 135 метров. Обустроены тротуары и велодорожка. Установлено наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны", - приводят в Смольном слова губернатора Александра Беглова.

В пресс-службе добавили, что теперь для водителей путь сократится почти в 4 раза - новый отрезок выходит сразу на съезд с ЗСД. До этого нужно было проехать более 4 км по загруженным улицам, чтобы добраться от Шуваловской развязки до конца Богатырского проспекта.

В мае этого года открыто рабочее движение по эстакадным съездам у "Лахта-центра". Также планируется открыть железнодорожную платформу Новая Лахта с подземным переходом. В ближайших планах - строительство новых участков Шуваловского проспекта. В Адресную инвестиционную программу Петербурга уже включено проектирование и строительство участка Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Его планируется сдать в 2025 году. Эта магистраль также должна выйти на развязку с будущей трассой М-32 и на Приморское шоссе.