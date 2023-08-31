В Москве и Подмосковье перед 1 сентября проверили электроснабжение объектов образования

Также была выдана мощность двум образовательным учреждениям в Московской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники ПАО "Россети Московский регион" проверили электроснабжение образовательных учреждений в преддверии учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В преддверии нового учебного года энергетики компании "Россети Московский регион" своевременно, согласно утвержденным графикам, завершили внеочередные осмотры всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны образовательные учреждения столичного региона. Всего произведено 4 тыс. осмотров (по числу образовательных учреждений в зоне ответственности компании, 3,2 тыс. - в Москве и 789 - в Подмосковье), все выявленные недочеты устранены на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году специалисты компании присоединили к электросетям ряд образовательных учреждений. Так, на территории Москвы с начала 2023 года "Россети Московский регион" осуществили технологическое присоединение к сетям 20 учреждений образования. Среди них шесть детских садов, семь общеобразовательных школ, учебный корпус с дошкольным отделением, административное здание Высшей школы экономики, детская музыкальная школа №35, детская музыкально-хоровая школа имени И. И. Радченко, детская школа искусств имени В. С. Калинникова, ГБУ "Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая", ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" Москомспорта, Школа искусств в Московском поселении ТиНАО и др. Совокупная присоединенная мощность превысила 4 МВт.

"Новый детский сад на 300 мест с бассейном на Ветлужской улице в районе Косино-Ухтомский получил 389 кВт мощности, а детский сад на Мироновской улице в районе Соколиная Гора - 285 кВт. Почти в три раза увеличена мощность ГБУ "Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая" - с 92 кВт до 257 кВт. Детской музыкальной школе №35, расположенной в Южнопортовом районе, потребовалось 100 кВт мощности", - добавили в компании.

Также была выдана мощность двум образовательным учреждениям в Московской области. В этом году к сетям компании была подключена новая школа в восточной части Истры, заявленная мощность объекта составила 522 кВт. Новой школе на 400 мест в селе Тучково Рузского городского округа выдано 462 кВт.

"Электроснабжение всех образовательных учреждений осуществляется по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение электроэнергией по основной и резервной схемам", - заключили в пресс-службе.