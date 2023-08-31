Более 260 тыс. детей из Подмосковья отдохнули летом в лагерях

На территории Московской области работали более 110 летних оздоровительных лагерей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 260 тыс. детей из Московской области отдохнули в летом в оздоровительных лагерях. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс. детей. Мы организовали отдых в более 100 загородных и почти в 1 тыс. школьных лагерях. А, кроме того, отправили на Черное море около 5 тыс. детей. Ежегодно выделяем порядка 25 тыс. льготных и бесплатных путевок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке - это ребята из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, с ограниченными возможностями здоровья. Также в этом году мы взяли на себя обязательство по организации отдыха детей участников СВО. Около 2 тыс. ребят смогли бесплатно отдохнуть в лагере "Литвиново" в Наро-Фоминском округе", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе уточнили, что в этом году на территории Московской области работали более 110 летних оздоровительных лагерей. Они были самыми разнообразными по тематике: творческие, спортивные, патриотические, языковые, туристические, палаточные, экологические, технические, музыкальные, а также в формате квест-лагеря. При школах действовали 983 детских лагеря. В них проходили занятия с педагогами, командные и спортивные игры, экскурсии, мастер-классы, тренинги. Ребятам предоставлялось 2-3-разовое питание.