31 августа, 16:06

Количество работающих в одну смену школ увеличится в 2023 году на 2,5 тыс.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в этом году к учебе приступят свыше 1,9 млн первоклассников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество школ, работающих в одну смену, благодаря принятым прокурорами мерам, увеличится в этом году на 2,5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По поручению Игоря Краснова прокурорами всех регионов приняты дополнительные меры в целях обеспечения надлежащих условий обучения детей. В этом году к учебе приступят свыше 1,9 млн первоклассников, что на 8,9% больше, чем в прошлом году. При этом благодаря принятым прокурорами мерам количество учреждений, работающих в одну смену, увеличится на 2,5 тыс.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионах после вмешательства прокуроров увеличено финансирование на ремонт объектов образования, повышение уровня их безопасности, не допущена ликвидация муниципальных школ, выделены средства и проведены мероприятия по восстановлению фасадов, а также решены другие проблемные вопросы. "Под пристальным надзором прокуроров продолжаются мероприятия по капитальному ремонту школ и строительству новых объектов образования", - подчеркнули в Генпрокуратуре. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация