Еще пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца 2023 года

Всего в планах на этот год за счет средств городского бюджета намечен ввод более 70 км дорог, 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Строительство пяти крупных транспортных объектов, в том числе развязок, магистралей и путепроводов, завершат в Москве до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"До конца года мы планируем закончить ряд крупных транспортных проектов. Например, это два участка Южной рокады: от улицы Марьинский парк до МКАД и первый этап на транспортной развязке на МКАД с улицей Верхние поля. Также в наших планах запустить движение на Дмитровском путепроводе после его реконструкции и на участке от улицы Хачатуряна до улицы Дубнинской под путями МЦД-1. Этот проект мы реализуем совместно с коллегами из РЖД", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что еще одним важным для города проектом является развязка МКАД и Липецкой улицы. "Старая конфигурация развязки создавала немало проблем автомобилистам на юге Москвы. Первый этап строительства развязки мы также завершим в этом году", - отметил глава департамента.

По его словам, всего в Москве в планах на этот год за счет средств городского бюджета намечен ввод более 70 км дорог, 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. "По состоянию на сегодняшний день построено 28 км дорог, в том числе 11 искусственных сооружений и три пешеходных перехода", - заключил Загрутдинов.