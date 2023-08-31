В деревне Картмазово в Новой Москве до конца 2023 года построят крупный автосервис

В корпусе оборудуют 13 постов для приема транспортных средств

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Строительство крупного автосервиса для обслуживания легковых и грузовых автомобилей на территории деревни Картмазово в Новой Москве завершится до конца года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Комплекс площадью около 5,5 тыс. кв. м будет предназначен для диагностики и технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей. В нем оборудуют 13 постов для приема транспортных средств", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что новый центр технического обслуживания будет представлять собой здание с антресольным этажом и подземным уровнем, где обустроят смотровые ямы для проведения комплексной диагностики подвесок и рулевого управления. В нем также оборудуют кладовые для хранения запасных частей. "Кроме того, строители возводят административно-бытовой корпус, который включает в себя служебные кабинеты, переговорную и столовую для сотрудников. На территории автосервиса оборудуют парковку на 24 машиноместа", - отметил заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что появление нового центра технического обслуживания автомобилей в непосредственной близости от жилой застройки города Московского сделает проживание на территории активно развивающегося района еще более комфортным, а также создаст новые рабочие места в шаговой доступности от жилья.

Во внимании инвесторов

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов, а также в небольшие точки развития малого бизнеса. "Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многое другое. Они уже дали городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест", - сказал Жидкин.

Он резюмировал, что с начала 2023 года на территории ТиНАО силами инвесторов уже построено 10 различных объектов промышленного назначения. "Это административное здание, автозаправочная станция, многоуровневый гараж-стоянка, магазин, котельная, насосные станции и другие сооружения инженерной инфраструктуры. Такое сотрудничество города и бизнеса уже давно приносит свои плоды. Инвесторы получают свои прибыли, жители - удобство и комфорт, столица - дополнительные рабочие места и доход в бюджет", - пояснил глава департамента.

По его словам, город продолжает следовать политике комплексного развития территорий: "чем больше появляется на присоединенных к столице территориях нового жилья, тем больше должно строиться социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также предприятий сферы обслуживания".

Объем налоговых поступлений в столичную казну за счет ТиНАО с момента присоединения территорий к Москве вырос более чем в пять раз. К концу 2023 года он составит не менее 90 млрд рублей, а к 2035 году, по прогнозам аналитиков, - около 160 млрд рублей, заключили в стройкомплексе.