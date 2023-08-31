В Мытищах открыли движение по дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково

Новая автодорога обеспечит выезд на Мытищинскую хорду, которую планируют запустить до конца 2024 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Движение по дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково запустили в Мытищах, протяженность объекта составляет более 3 км. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Как мы и обещали, в этом году достроили дорогу от Осташковского шоссе до деревни Ульянково. Это очень важный участок для развития транспортной инфраструктуры всего округа и микрорайона Пироговский, в частности, - здесь строятся новые дома, в перспективе в них будут жить порядка 40 тыс. человек. Поэтому уже сейчас необходимо думать о том, чтобы людям было комфортно выезжать из микрорайона, свободно добираться до работы и ездить по своим делам. В будущем новая автодорога обеспечит выезд на Мытищинскую хорду, которую мы планируем запустить до конца следующего года", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что протяженность дороги составляет 3,3 км. Она расположена вдоль границы жилой застройки от Осташковского шоссе в деревни Пирогово до примыкания к автодороге к Клязьминскому пансионату в деревне Ульянково. Строительство выполнено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Отмечается, что на автодороге предусмотрено от двух до четырех полос движения. Здесь также построен мост через р. Клязьму, длина которого превышает 100 м. Для организации пешеходного и велосипедного движения вдоль дороги оборудованы тротуары и велодорожки, установлены светофоры, обустроены наземные переходы и остановочные павильоны для общественного транспорта.