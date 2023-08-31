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Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской Ставропигиальный монастырь

Она пробудет там до 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковской галереи в Донской Ставропигиальный монастырь на Патриаршее Богослужение, она пробудет там до 2 сентября 2023 года, сообщили в галерее.

"Икона "Богоматерь Донская" (Инв. 14244), написанная, предположительно, Феофаном Греком в XIV веке, была перевезена на Патриаршее Богослужение в Донской Ставропигиальный монастырь, где пробудет до конца общецерковного торжества 2 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале галереи.

Третьяковская галерея ежегодно, начиная с 1994 года, предоставляет икону Донскому Ставропигиальному монастырю для поклонения. Перевозка и экспонирование проходит в специально созданной для этого климатической капсуле. 

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