Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской Ставропигиальный монастырь

Она пробудет там до 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковской галереи в Донской Ставропигиальный монастырь на Патриаршее Богослужение, она пробудет там до 2 сентября 2023 года, сообщили в галерее.

"Икона "Богоматерь Донская" (Инв. 14244), написанная, предположительно, Феофаном Греком в XIV веке, была перевезена на Патриаршее Богослужение в Донской Ставропигиальный монастырь, где пробудет до конца общецерковного торжества 2 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале галереи.

Третьяковская галерея ежегодно, начиная с 1994 года, предоставляет икону Донскому Ставропигиальному монастырю для поклонения. Перевозка и экспонирование проходит в специально созданной для этого климатической капсуле.