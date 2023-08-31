В России обновят ГОСТ с требованиями к школьным классным доскам

По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, действующий ГОСТ используется без изменений уже 35 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ГОСТ, определяющий требования к школьным классным доскам, будет обновлен в России. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в пресс-центре ТАСС в ходе пленарной сессии "Учпром - суверенная промышленность для образования", посвященной подведению итогов Национального съезда производителей учебного оборудования.

"Ведется разработка еще целого ряда ГОСТов, например, скоро выйдет ГОСТ, первый стандарт, определяющий требования к учебным электронным устройствам для детей, которые, как мы знаем, на практике уже активно используются в настоящее время", - рассказал Шалаев.

"И не могу не отметить интересную работу, которая ведется - это переработка ГОСТа, определяющего требования к школьным классным доскам. Этот новый ГОСТ придет на смену действующему стандарту, который используется без изменений уже 35 лет: с 1986 года у нас одни и те же требования к учебным доскам. Понятно, что их уже давно пора актуализировать", - добавил он.

Руководитель Росстандарта напомнил, что в 2022 году была разработана и утверждена перспективная программа стандартизации в области товаров и услуг для детей. Актуальная редакция программы содержит 168 стандартов. Среди разделов программы впервые появился раздел "Учебное оборудование. Модели и устройства демонстрационные".

"Почему это важно: наличие ГОСТов позволяет сформировать общие согласованные требования как к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, так и к их качеству и безопасности. Для чего? В первую очередь - для развития отечественного производства, потому что, когда есть ГОСТ, когда есть требования, можно масштабировать, тиражировать существующие наилучшие практики и разработчиков, и изготовителей", - указал Шалаев.

С другой стороны, продолжил он, для заказчиков наличие стандартов на учебное оборудование позволяет унифицировать требования при закупках, в результате чего закупки становятся прозрачнее. Наконец, появление национальных стандартов в сфере учебного оборудования позволяет обеспечить безопасность их использования.